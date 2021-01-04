Видео - В Кишиневе на Старой Почте провалилась земля

На газоне образовалась воронка диаметром более двух метров и глубиной не менее шести, территорию огородили.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Провал почвы произошел в Кишиневе, в микрорайоне Старая Почта. Вероятнее всего, причина произошедшего - размыв грунта.

© Sputnik / Ciobanu Victor Провал почвы на одной из Кишиневских улиц.

Карабинеры огородили территорию, так как неизвестно, насколько зыбка почва в периметре обрушения.

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