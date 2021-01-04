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Взрыв в жилом доме по ул. Когэлничану в Кишиневе

Фото - Взрыв в одном из домов Кишинева: предварительная версия – газ

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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Тема:
События Кишинева (153)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210104/33137503/vzryv-v-odnom-iz-domov-kishineva-predvaritelnaya-versiya-gaz.html

ЧП произошло в многоквартирном доме в центре молдавской столицы. Сообщается, что пострадал один человек.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Житель Кишинева получил ожоги после того как в его квартире произошел взрыв. Сообщение об инциденте распространила пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

"Звонок в службу 112 поступил в 11.08. На место происшествия выехало две бригады пожарных. Они установили, что в квартире на втором этаже жилого дома по улице Михаила Когэлничану произошел взрыв", - отметили в ГИЧС.

По информации спасателей, взрыв произошел после того как 36-летний жилец квартиры попытался подключить газовую плиту. 

Вследствие инцидента он получил ожоги лица, рук и около 23% поверхности тела. Медицинская бригада доставила его в больницу. О других пострадавших не сообщается. 

Взрыв повредил жилье, где произошел инцидент, а также две других квартиры. Обстоятельства ЧП выясняются.

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Тема:
События Кишинева (153)

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Теги:
газовый баллон, взрыв


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