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Водительские права.

Коррупция–2021: счет пошел – житель Чадыр-Лунги задержан за взятку в 800 евро

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210104/33138211/zhitelyu-chadyr-lungi-grozit-6-let-tyurmy-za-vzyatku-v-800-evro.html

Именно такая сумма, по словам "доброхота", должна была "убедить" экзаменаторов в должной квалификации водителя и помочь ему получить права.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. Житель Чадыр-Лунги был задержан сотрудниками территориального управления "Юг" Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) и антикоррупционной прокуратуры по подозрению в извлечении выгоды из влияния. Он потребовал 800 евро от мужчины, чтобы помочь ему получить водительские права категорий B и C.

Взятка
© Sputnik / Mihai Caraus
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По версии следствия, подозреваемый пообещал оказать влияние на сотрудников отдела регистрации транспорта и квалификации водителей Комрата и потребовал 800 евро, чтобы убедить их помочь кандидату успешно сдать квалификационные экзамены на право вождения автомобилей категории B и C. За свои услуги он получил половину истребованной суммы. 

В доме, офисе и машине подозреваемого прошли обыски.

Он был задержан на 72 часа и помещен в изолятор НЦБК. По данному эпизоду было возбуждено уголовное дело по признакам незаконного извлечения выгоды из влияния. В случае признания его виновным мужчине грозит штраф в размере от 2 до 3 тысяч условных единиц или лишение свободы на срок до 6 лет.

Расследование по этому делу ведет подразделение антикоррупционной прокуратуры "Юг".

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