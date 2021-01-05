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Пожар в Кишиневе на улице Асаки

Фото: крупный пожар в Кишиневе - тушили восемь расчетов

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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Тема:
События Кишинева (155)
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Sputnik Молдова
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Необычный пожар произошел в Кишиневе. Спасатели были вынуждены буквально сломать торец здания, чтобы добраться до пламени и погасить его.

КИШИНЕВ, 5 янв – Sputnik. Крупный пожар произошел в столичном микрорайоне Телецентр. Огонь вспыхнул в 12-этажном жилом доме.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций МВД страны.

Как отметили в ведомстве, помощь огнеборцев понадобилась в доме по улице Георге Асаки, 69/2.

Пожар в Кишиневе на улице Асаки
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Пожар в Кишиневе на улице Асаки

Туда направились восемь пожарных расчетов.  

"Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что загорелся полипропиленовый материал в подвале здания. Пламя поднялось по пространству между домами до самой крыши", - говорится в сообщении ГИЧС. 
Пожар в Кишиневе на улице Асаки
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Пожар в Кишиневе на улице Асаки

К счастью, никто не пострадал: дом еще не сдали в эксплуатацию. Спасателям удалось локализировать пожар в 10.31.

Все обстоятельства и причины возгорания выясняются.

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Тема:
События Кишинева (155)

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