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Авария вблизи села Пересечина.

Видео: автомобиль сбил насмерть мужчину на трассе Кишинев-Оргеев

© Sputnik / Catalina Cernei
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210107/33178140/video-mashina-sbila-muzhchinu-v-peresechino.html

Пешеходный переход находится в нескольких метрах от места рокового столкновения, причины которого предстоит выяснить.

КИШИНЕВ, 7 янв - Sputnik. На трассе Кишинев-Оргеев автомобиль сбил мужчину, который от полученных травм скончался.

На проезжей части сформировалась пробка.

По предварительной информации, пока не подтвержденной полицией, скончавшийся мужчина был жителем села Пересечина.

По свидетельству очевидцев, пешеходный переход находится в нескольких метрах от места, где произошел удар. 

Пока неясно, что стало причиной ДТП - несоблюдение правил пешеходом или же высокая скорость передвижения авто, сбившего человека. 

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