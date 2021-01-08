10:57 08 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD17.20
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.61
Поиск
Банкноты номиналом 200 лей. Иллюстративное фото.

Святочная история: что сделал житель Кишинева с найденной на улице пачкой денег

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
Получить короткую ссылку
546 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210108/33178541/zhitel-kishineva-nashel-na-ulice-krupnuyu-summu-deneg-i-peredal-nahodku-v-policiyu.html

Мужчина сначала подумал, что перед ним поддельные купюры, но когда понял, что все "по-настоящему", решил, как следует поступить.

КИШИНЕВ, 7 января - Sputnik. Молодой человек из Кишинева обнаружил крупную сумму денег на одной из улиц столичного сектора Чеканы прямо в канун Рождества.

Рождество.
© Sputnik / Mihai Caraus
Вирусная колядка: ролик молдавской полиции набирает популярность в сети

О происшествии рассказал один из национальных телеканалов.

Нашедший банкноты кишиневец сначала подумал, что наткнулся на фальшивые деньги или на "куклу", набитую бумагой, которую используют мошенники. Однако присмотревшись, он понял, что банкноты настоящие, причем представляют собой большую сумму.

Мужчина немедленно позвонил стражам порядка, а затем передал деньги в полицейский участок в секторе Чеканы.

По данным правоохранительных органов, за найденной суммой еще никто не обращался. Деньги ждут своего владельца в участке по улице Волунтарилор, 3/1.

Точная сумма находки не разглашается намеренно, чтобы сохранить возможность определить владельца.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Новый вид мошенничества в Молдове: правоохранители предупреждают граждан
Полиция увеличит число сотрудников для поддержания порядка в праздники
Теги:
полиция


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Рождественская служба в Кафедральном соборе.
Фото - Рождественская служба в Кафедральном соборе
Путин посетил рождественское богослужение в древней новгородской церкви Николы на Липне.
Путин посетил рождественское богослужение в новгородской церкви Николы на Липне
Как долго выводится алкoголь из организма
Как долго выводится алкoголь из организма

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться