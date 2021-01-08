Святочная история: что сделал житель Кишинева с найденной на улице пачкой денег

Мужчина сначала подумал, что перед ним поддельные купюры, но когда понял, что все "по-настоящему", решил, как следует поступить.

КИШИНЕВ, 7 января - Sputnik. Молодой человек из Кишинева обнаружил крупную сумму денег на одной из улиц столичного сектора Чеканы прямо в канун Рождества.

О происшествии рассказал один из национальных телеканалов.

Нашедший банкноты кишиневец сначала подумал, что наткнулся на фальшивые деньги или на "куклу", набитую бумагой, которую используют мошенники. Однако присмотревшись, он понял, что банкноты настоящие, причем представляют собой большую сумму.

Мужчина немедленно позвонил стражам порядка, а затем передал деньги в полицейский участок в секторе Чеканы.

По данным правоохранительных органов, за найденной суммой еще никто не обращался. Деньги ждут своего владельца в участке по улице Волунтарилор, 3/1.

Точная сумма находки не разглашается намеренно, чтобы сохранить возможность определить владельца.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova