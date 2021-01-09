11:08 09 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD17.20
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.61
Поиск
ДТП

Сводка происшествий: ДТП в Кантемирском районе и несчастный случай в Сороках

© Sputnik / Rodion Proca
Происшествия
Получить короткую ссылку
10010
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210109/33186791/svodka-proisshestviy-dtp-v-kantemirskom-rayone-i-neschastnyy-sluchay-v-soroca.html

В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы подвели итоги происшествий за сутки.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. За последние 24 часа помощь молдавских спасателей понадобилась в 18 случаях. Об этом сообщили в субботу в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

Мигалка
© Sputnik / Mihai Caraus
В Бендерах водитель сбил коляску с ребенком и сбежал с места ДТП

Так, утром 9 ноября на трассе R–37 в Кантемирском районе между населенными пунктами Чадыр-Лунга и Тараклия произошло ДТП. В результате происшествия пострадал 22-летний мужчина.

"В 03.00 машина модели Seat съехала с дороги и врезалась в дерево. В результате водитель оказался заблокированным внутри транспортного средства. На место прибыл экипаж спасателей, который освободили мужчину. С многочисленными травмами его доставили в районную больницу для оказания медпомощи. Выясняются обстоятельства ДТП", – уточнили в инспекторате.

Примерно в это же время в Сороках 64-летняя женщина сорвалась с балкона пятого этажа и упала на козырек первого. Спасателей вызвали в 03.12.

"По предварительным данным, женщина хотела перебраться с одного балкона на другой, но не смогла удержать равновесие. Пострадавшую с множественными травмами доставили в районную больницу. Дело расследуют правоохранительные органы", – сообщили инспекторате.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Какой приговор вынесен виновнику ДТП, в котором погибла мэр села Пятра


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Участники акции протеста в американском Луисвилле.
Фото – Еще раз вспомним ушедший високосный: главные события 2020-го
Чемезов: Ростех увеличит производство гражданской продукции до 50 процентов к 2025 году.
"Ростех": плюс 50 процентов гражданской продукции – уже к 2025 году
Как долго выводится алкoголь из организма
Как долго выводится алкoголь из организма

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться