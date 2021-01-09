Сводка происшествий: ДТП в Кантемирском районе и несчастный случай в Сороках

В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы подвели итоги происшествий за сутки.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. За последние 24 часа помощь молдавских спасателей понадобилась в 18 случаях. Об этом сообщили в субботу в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД республики.

Так, утром 9 ноября на трассе R–37 в Кантемирском районе между населенными пунктами Чадыр-Лунга и Тараклия произошло ДТП. В результате происшествия пострадал 22-летний мужчина.

"В 03.00 машина модели Seat съехала с дороги и врезалась в дерево. В результате водитель оказался заблокированным внутри транспортного средства. На место прибыл экипаж спасателей, который освободили мужчину. С многочисленными травмами его доставили в районную больницу для оказания медпомощи. Выясняются обстоятельства ДТП", – уточнили в инспекторате.

Примерно в это же время в Сороках 64-летняя женщина сорвалась с балкона пятого этажа и упала на козырек первого. Спасателей вызвали в 03.12.

"По предварительным данным, женщина хотела перебраться с одного балкона на другой, но не смогла удержать равновесие. Пострадавшую с множественными травмами доставили в районную больницу. Дело расследуют правоохранительные органы", – сообщили инспекторате.

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