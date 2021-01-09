Окутанное тайной убийство в Дрокии: в полиции рассказали, что там произошло

Искал своего брата, и полиция нашла его мертвым в собственном доме в луже крови. Правоохранительные органы расследуют дело.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Безжизненное тело 41-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в его собственном доме утром 9 января. Об этом Sputnik сообщила пресс-секретарь Инспектората полиции Дрокии Инна Москалюк.

По словам собеседницы, ранее в правоохранительные органы обратился брат погибшего с просьбой помочь разыскать его. Мужчину нашли на кухне в его собственном доме в луже крови.

Как отметила Москалюк, тело жертвы доставили судмэкспертам для определения причины, приведшей к смерти. Предпринимаются следственные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося, а также определения личности преступника.

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