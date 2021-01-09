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Машина пожарных

Практически всех пожарных Кишинева подняли по тревоге: что произошло – фото

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
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К РКБ вечером в субботу стянулись практически все пожарные расчеты столицы – спасатели проверяли информацию о возгорании.

КИШИНЕВ, 9 янв – Sputnik. Практически всех пожарных Кишинева подняли по тревоге вечером в субботу. Все из-за того, что в Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что некий человек увидел дым по направлению Республиканской клинической больницы, расположенной на улице Тестемицану, 29.

"Звонок зарегистрировали в 18.02. На место отправились 14 расчетов пожарных. Спасатели провели тщательный осмотр каждого этажа медучреждения. В результате проверки специалисты не выявили ни одного источника возгорания. Обстоятельства инцидента выясняются", – отметили в структуре.

В Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям призвали граждан быть ответственными и не обращаться в службу спасения без необходимости. В экстренных ситуациях нужно звонить по номеру 112.

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