ДТП в пригороде Кишинева: погиб мужчина

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Мужчина в возрасте 62 лет погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на выезде из населенного пункта Думбрава. Об этом в воскресенье сообщили в управлении полиции Кишинева.
По данным источника, инцидент произошел накануне вечером.
"Грузовик, за рулем которого находился 46-летний мужчина, наехал на 62-летнего мужчину, который пересекал улицу не по пешеходному переходу. В результате полученных травм последний скончался на месте. Возбуждено уголовное дело. Следственным органам предстоит выяснить обстоятельства произошедшего", – отметили в структуре.© Sputnik / Rodion Proca
В полиции настоятельно рекомендуют переходить проезжую часть по зебре и при включенном зеленом сигнале светофора.
"Предоставляйте водителям достаточно времени для остановки, прежде чем соберетесь переходить дорогу. Заранее убедитесь, что вас видят водители транспортных средств, когда вы собираетесь перейти улицу", – уточнили в полиции.
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