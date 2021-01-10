10:07 10 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD17.20
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.61
Поиск
Мигалка на полицейском автомобиле

ДТП в пригороде Кишинева: погиб мужчина

© Fotolia / Andranik123
Происшествия
Получить короткую ссылку
44 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210110/33194081/DTP-v-prigorode-Kishineva-pogib-muzhchina.html

Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте и поплатился за это жизнью. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Мужчина в возрасте 62 лет погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на выезде из населенного пункта Думбрава. Об этом в воскресенье сообщили в управлении полиции Кишинева.

По данным источника, инцидент произошел накануне вечером.

"Грузовик, за рулем которого находился 46-летний мужчина, наехал на 62-летнего мужчину, который пересекал улицу не по пешеходному переходу. В результате полученных травм последний скончался на месте. Возбуждено уголовное дело. Следственным органам предстоит выяснить обстоятельства произошедшего", – отметили в структуре.
ДТП
© Sputnik / Rodion Proca
Сводка происшествий: ДТП в Кантемирском районе и несчастный случай в Сороках

В полиции настоятельно рекомендуют переходить проезжую часть по зебре и при включенном зеленом сигнале светофора.

"Предоставляйте водителям достаточно времени для остановки, прежде чем соберетесь переходить дорогу. Заранее убедитесь, что вас видят водители транспортных средств, когда вы собираетесь перейти улицу", – уточнили в полиции.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Какой приговор вынесен виновнику ДТП, в котором погибла мэр села Пятра


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Невероятные снежные скульптуры: чем удивил ХXI сибирский фестиваль - фото
Протестный 2020-й: как это было в странах ближнего зарубежья?
Протесты в 2020-м: как это было в странах ближнего зарубежья
Как менялась динамика денежных переводов в Молдову с начала 2020 года
Топ стран, откуда в Молдову поступает больше всего денег

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться