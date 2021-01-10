ДТП в пригороде Кишинева: погиб мужчина

Мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте и поплатился за это жизнью. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Мужчина в возрасте 62 лет погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на выезде из населенного пункта Думбрава. Об этом в воскресенье сообщили в управлении полиции Кишинева.

По данным источника, инцидент произошел накануне вечером.

"Грузовик, за рулем которого находился 46-летний мужчина, наехал на 62-летнего мужчину, который пересекал улицу не по пешеходному переходу. В результате полученных травм последний скончался на месте. Возбуждено уголовное дело. Следственным органам предстоит выяснить обстоятельства произошедшего", – отметили в структуре. © Sputnik / Rodion Proca Сводка происшествий: ДТП в Кантемирском районе и несчастный случай в Сороках

В полиции настоятельно рекомендуют переходить проезжую часть по зебре и при включенном зеленом сигнале светофора.

"Предоставляйте водителям достаточно времени для остановки, прежде чем соберетесь переходить дорогу. Заранее убедитесь, что вас видят водители транспортных средств, когда вы собираетесь перейти улицу", – уточнили в полиции.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova