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Пожар в частном доме в Хынчештском районе

Жуткий пожар в частном доме: что нашли спасатели после ликвидации возгорания

© Photo : courtesy of: Inspectoratul de Poliție Hâncești
Происшествия
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Пожар в частном доме потушили, но дело на этом не заканчивается. Впереди судмедэкспертиза – специалистам предстоит выяснить, кому принадлежит найденная в сгоревшем доме кость.

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Пожар произошел в частном доме в селе Дрэгушень Хынчештского района в ночь на воскресенье. О возгорании сообщили соседи. Звонок в службу спасения поступил в 03.20. После того как пожарные потушили пламя, выяснилось, что дверь в дом была заперта изнутри.

A ars în propria locuință la Hâncești
© Photo : courtesy of: Inspectoratul de Poliție Hâncești
Последствия пожара в частном доме

Владелец сгоревшего дома – 72-летний мужчина. Известно, что пожилой человек жил один. У него были проблемы с опорно-двигательным аппаратом.

A ars în propria locuință la Hâncești
© Photo : courtesy of: Inspectoratul de Poliție Hâncești
Последствия пожара в частном доме

В комнате, где спал хозяин дома, обнаружена 10-сантиметровая кость. По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Хынчешт Кристины Викол, пока неизвестно, кому она принадлежит. Материал отправлен на судмедэкспертизу. Сотрудники правоохранительных органов расследуют обстоятельства и устанавливают возможные причины пожара.

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