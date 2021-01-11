ДТП с участием машины такси: погиб сотрудник МВД

Серьезная авария произошла на одной из трасс страны. В результате столкновения погиб сотрудник Пограничной полиции Молдовы.

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Авария с участием машины службы такси произошла на трассе Кишинев - Чимишлия близ населенного пункта Бозиень Хынчештского района в понедельник утром. В ДТП погиб сотрудник Погранполиции Молдовы. Об этом сообщили в пресс-службе Генинспектората полиции.

Как отметили в ведомстве, авария произошла примерно в 07.00. Автомобиль марки Dacia, принадлежавший одной из служб такси, двигался из Чимишлии в сторону Хынчешт и по неизвестным причинам выехал на встречную полосу. В результате этого маневра авто врезалось в машину Volkswagen Transporter. Вторым автомобилем управлял 50-летний мужчина, сотрудник Инспектората карабинеров.

За рулем Dacia был 30-летний водитель, а с ним в салоне - трое пассажиров, все они жители села Хыртоп Чимишлийского района в возрасте 29-34 лет.

В результате столкновения погиб 29-летний сотрудник Пограничной полиции республики.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства ДТП.

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