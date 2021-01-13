13:48 13 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.94
  • USD17.24
  • RUB0.23
  • RON4.30
  • UAH0.61
Поиск
Пожар. Архивное фото

В Молдове за сутки в пожарах погибли несколько человек

© Photo : МЧС РФ
Происшествия
Получить короткую ссылку
40 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/04/33141780.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210113/33226809/v-moldove-za-sutki-v-pozharakh-pogibli-neskolko-chelovek.html

С начала 2021 года в Молдове пожары унесли семь человеческих жизней. Такие данные приводит Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. За прошедшие сутки в Молдове в результате пожаров погибли два человека. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД страны в среду.

Пожар.
© Sputnik / Caitlin Ochs
Молдавский огненный хоррор: самые крупные пожары, которые потрясли страну

Первый случай произошел в Криулянах. Звонок о возгорании поступил утром 12 января. Пожар охватил одну из комнат жилища. В ходе операции по тушению специалисты обнаружили тело 60-летнего мужчины – хозяина дома.

"По итогам предварительного анализа установлено, что возгорание, скорее всего, произошло из-за неосторожности при курении. Предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего", – уточнили в инспекторате.

Вторая трагедия разыгралась вечером 12 января в населенном пункте Дезгинжа в АТО Гагаузия. В результате пожара в собственном доме скончался 67-летний мужчина.

"Огнем также уничтожено имущество и кровля. Причина пожара устанавливается", – добавили в инспекторате.

Всего с начала 2021 года в Молдове произошло 47 пожаров, жертвами которых стали семь человек.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Жуткий пожар в частном доме: что нашли спасатели после ликвидации возгорания


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Заброшенные здания Кишинева
Фото – Заброшенные здания Кишинева, как они выглядят сейчас
«Власти хотят, чтобы люди боялись»: задержанный в Латвии русскоязычный журналист Владимир Линдерман
Видео - Линдерман: "Власти хотят, чтобы люди боялись"
ДТП на дорогах Молдовы 2020
ДТП в Молдове: сколько людей погибло в авариях

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться