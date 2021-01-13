В Молдове за сутки в пожарах погибли несколько человек

С начала 2021 года в Молдове пожары унесли семь человеческих жизней. Такие данные приводит Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. За прошедшие сутки в Молдове в результате пожаров погибли два человека. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД страны в среду.

Первый случай произошел в Криулянах. Звонок о возгорании поступил утром 12 января. Пожар охватил одну из комнат жилища. В ходе операции по тушению специалисты обнаружили тело 60-летнего мужчины – хозяина дома.

"По итогам предварительного анализа установлено, что возгорание, скорее всего, произошло из-за неосторожности при курении. Предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего", – уточнили в инспекторате.

Вторая трагедия разыгралась вечером 12 января в населенном пункте Дезгинжа в АТО Гагаузия. В результате пожара в собственном доме скончался 67-летний мужчина.

"Огнем также уничтожено имущество и кровля. Причина пожара устанавливается", – добавили в инспекторате.

Всего с начала 2021 года в Молдове произошло 47 пожаров, жертвами которых стали семь человек.

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