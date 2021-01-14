Фото - Полицейский в Кишиневе насмерть сбил пешехода и сбежал с места ДТП

ДТП со смертельным исходом стали для Республики Молдова почти обычным явлением, однако на сей раз виновником аварии стал представитель правоохранительных органов.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Дорожная авария со смертельным исходом произошла поздно вечечером 13 января на улице Соколень в столичном микрорайоне Старая Почта.

Патрульный полицейский насмерть сбил 36-летнюю женщину, когда она переходила улицу, соблюдая правила дорожного движения. Сотрудник правоохранительных органов грубо нарушил закон, скрывшись с места происшествия. Однако не заметил, что по пути потерял регистрационный номерной знак.

Это значительно упростило патрульным инспекторам возможность установить, что за рулем находился их коллега. На момент совершения ДТП полицейский не находился при исполнении служебных обязанностей.

Национальная инспекция общественной безопасности сообщила, что машину вскоре нашли на улице Подгоренилор. В ней находился 25-летний сотрудник полиции вместе с супругой. Его задержали на 72 часа.

Начато служебное расследование, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

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