17:26 14 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.98
  • USD17.25
  • RUB0.23
  • RON4.31
  • UAH0.62
Поиск
Проблесковый маячок

Смертельное ДТП на трассе Тирасполь - Кицканы: причины устанавливаются

© Sputnik / Anatolii Kiriak
Происшествия
Получить короткую ссылку
132 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210114/33240786/smertelnoe-dtp-na-trasse-tiraspol-kitskany-prichiny-ustanavlivayutsya.html

Не справился с управлением, наехал на пешехода и слетел за пределы проезжей части, трагический итог аварии – гибель человека.

ТИРАСПОЛЬ, 14 янв – Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Тирасполь - Кицканы в районе очистных сооружений. В аварии погиб пешеход.

"Водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и совершил наезд на пешехода. От полученных травм 61-летний мужчина скончался на месте", - рассказали в МВД Приднестровья.

Полиция
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Войку рассказал, что грозит виновному в смертельном ДТП полицейскому
Иномарка выехала за пределы проезжей части и слетела в кювет. Водитель автомобиля, по предварительной версии, был трезв, сам он в ДТП не пострадал.

Nissan поврежден, из кювета машину эвакуируют при помощи спецтехники.

Как писал Sputnik ранее, накануне центр и юг Приднестровья засыпало снегом. Гололед на дорогах привел к цепи аварий. Дороги инспектировали аварийно-спасательные подразделения, чтобы вовремя прийти на помощь тем, кто пострадал от непогоды.

Во всех районах Приднестровья были развернуты пункты временного размещения граждан. Для ликвидации последствий выпадения осадков только в южной части Приднестровья понадобилось свыше 730 тонн песчано-солевой смеси и 8 тонн песка.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Фото - Полицейский в Кишиневе насмерть сбил пешехода и сбежал с места ДТП
ДТП в Молдове: сколько людей погибло в авариях
Теги:
погиб, дтп, авария, трасса, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Морозы и снегопады в разных странах – фотолента
«Изъяли даже то, что не нужно было»: задержанный в Латвии русскоязычный журналист Андрей Яковлев - YouTube
Видео - Экс-редактор Baltnews: Латвии не нужно альтернативное мнение
ДТП на дорогах Молдовы 2020
ДТП в Молдове: сколько людей погибло в авариях

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться