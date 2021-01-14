Смертельное ДТП на трассе Тирасполь - Кицканы: причины устанавливаются

ТИРАСПОЛЬ, 14 янв – Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло на автодороге Тирасполь - Кицканы в районе очистных сооружений. В аварии погиб пешеход.
"Водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и совершил наезд на пешехода. От полученных травм 61-летний мужчина скончался на месте", - рассказали в МВД Приднестровья.
Nissan поврежден, из кювета машину эвакуируют при помощи спецтехники.
Как писал Sputnik ранее, накануне центр и юг Приднестровья засыпало снегом. Гололед на дорогах привел к цепи аварий. Дороги инспектировали аварийно-спасательные подразделения, чтобы вовремя прийти на помощь тем, кто пострадал от непогоды.
Во всех районах Приднестровья были развернуты пункты временного размещения граждан. Для ликвидации последствий выпадения осадков только в южной части Приднестровья понадобилось свыше 730 тонн песчано-солевой смеси и 8 тонн песка.
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