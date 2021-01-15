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Полиция

В лесопарке в Кишиневе обнаружено тело младенца

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Происшествия
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Тема:
События Кишинева (169)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210115/33256706/v-lesoparke-v-kishineve-obnaruzheno-telo-mladenca.html

Признаков насильственной смерти нет, возбуждено уголовное дело, полиция ведет расследование трагического происшествия.

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Тело новорожденной девочки без признаков жизни было найдено брошенным в районе улицы Михаила Садовяну, между столичными секторами Рышкановка и Чеканы.

Полиция
© Sputnik / Mihai Caraus
Трагедия в одном из сел Молдовы: погиб новорожденный

О страшной находке в полицию сообщил прохожий, который обнаружил тело в четверг вечером, около 20.00. На место происшествия выехала оперативная группа. По сообщению Генерального инспектората полиции, на теле ребенка не обнаружено видимых травм и признаков насильственной смерти.

Возбуждено уголовное дело, полиция ведет расследование.

Это не первый подобный случай: в ноябре 2020 года тело новорожденного было найдено в Дрокиевском районе, в поле между селом Шуры и Дрокией.

А летом прошлого года в Ниспоренском районе младенец был найден живым в винограднике. Расследование установило, что ребенка бросила многодетная мать, которая заявила, что не могла его прокормить.

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Тема:
События Кишинева (169)

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Теги:
полиция


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