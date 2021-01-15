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Пожарная машина.

Пожарные спасли из огня пожилую женщину в Кишиневе

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210115/33258583/pozharnye-spasli-iz-ognya-pozhiluyu-zhenshinu-v-kishineve.html

По данным Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Пожарные спасли от неминуемой гибели 82-летнюю женщину во время выезда на улицу Мунчештская в Кишиневе.

Полицейская мигалка
© Sputnik / Mihai Caraus
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Поступил звонок в службу 112, сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям. На место происшествия прибыли три пожарных экипажа.

Пожарным удалось спасти беспомощную пожилую женщину. К сожалению, не обошлось без жертв — в горящей квартире было обнаружено тело 59-летнего хозяина жилья.

По предварительным данным, причиной пожара стала непотушенная сигарета. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

За минувшие сутки спасатели и пожарные выезжали на вызовы 24 раза.

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Теги:
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