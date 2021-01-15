Фото: молодой человек упал с высоты во время записи ролика в TikTok

Подробности инцидента в одном из столичных торговых центров – хотел записать видео на смартфон, а угодил в больницу.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Трагический случай произошел в одном из столичных торговых центров. Посетитель упал с высоты во время записи видео на телефон. Информацию об этом подтвердила Sputnik Молдова пресс-секретарь столичного управления полиции Наталья Стати.

По ее словам, все произошло примерно в 14.40. Молодой человек в возрасте 22 лет упал с семиметровой высоты, пока снимал видео на телефон.

"На место прибыли сотрудники инспектората полиции столичного сектора Центр для документирования и выяснения всех обстоятельств", – отметила собеседница.

Пострадавшего доставили на скорой в больницу для оказания медицинской помощи.

Полицейские установили, что молодой человек находился в ТЦ в компании друзей, которые сообщили, что он хотел записать видео для TikTok. На перилах эскалатора молодой человек потерял равновесие и упал. Расследованием занимаются сотрудники полиции.

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