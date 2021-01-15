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Мигалка на полицейском автомобиле.

Фото: Неизвестный сообщил о бомбе в одном из кишиневских торговых центров

© Fotolia / Andranik123
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210115/33265137/photo-Neizvestnyy-soobschil-chto-v-zdanii-odnogo-iz-TTs-v-Kishineve-zalozhena-bomba.html

В полиции рассказали, что посетителей и работников молла эвакуировали, а зону вокруг здания оцепили.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Специалисты проверяют сообщение о бомбе в одном из торговых центров в Кишиневе. Об этом сообщили в пресс-службе управления столичной полиции. 

"Вечером в 20.20 в Единую службу спасения "112" поступил звонок от неизвестного мужчины, который сообщил, что на крыше торгового центра на улице Арборилор находится взрывоопасный объект. На место выехали все специализированные службы: патрульные, опергруппа Генерального инспектората полиции сектора Центр, сотрудники Гениспектората по чрезвычайным ситуациям МВД, специалисты службы Bombteh", – сообщили в полиции. 

Сотрудники правоохранительных органов оцепили зону. Всех посетителей и работников ТЦ, которые находились в здании, эвакуировали.

"На данный момент специализированные службы работают на месте. Сотрудники полиции предпринимают меры по идентификации звонившего человека. Обстоятельства выясняются",– добавили в полиции.

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