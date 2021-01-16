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Полиция Франции, ахивное фото

В пригороде Парижа был забит до смерти выходец из Молдовы: версии полиции

© AFP 2020 / LOIC VENANCE
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210116/33268030/V-prigorode-paris-byl-zabit-do-smerti-vykhodets-iz-moldovy-versii-politsii.html

Труп пропавшего мужчины был обнаружен 8 января в подвале жилого дома. Следствие в качестве приоритетной рассматривает версию сведения счетов между соотечественниками.

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. В подвале жилого дома во французском Арнувиле, пригороде Парижа, полиция обнаружила тело молодого гражданина Молдовы. Об этом сообщает местная пресса.

Ранее об исчезновении молодого человека в местную полицию сообщил его знакомый. Полиция обыскала дом, который, как известно, заселили мужчины из Молдовы. Полицейские обыскали здание сверху донизу, но никого не нашли. 

Французская полиция.
© REUTERS / Reuters TV
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Следователи просмотрели изображения этого района с камер видеонаблюдения и заметили, что числящийся без вести пропавшим человек вошел в дом, но так и не вышел из него. Позже спасатели обнаружили тело в подвале, спрятанное под матрасом и завернутое в одеяло.

"Экспертиза показала, что это действительно было убийство. Жертву забили до смерти", - цитирует сообщение полиции французская пресса. 

Полиция обратилась в консульство Молдовы, чтобы установить личность жертвы. Предварительная версия убийства - это драка, которая разгорелась между обитателями дома, уроженцами Молдовы. Нападавшие не установлены.

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