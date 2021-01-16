Двое граждан Молдовы пойманы с фальшивыми документами на границе

В последние месяцы на границе участились случаи выявления поддельных водительских удостоверений Молдовы и Румынии

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Двое граждан Молдовы пойманы на границе с поддельными водительскими удостоверениями, оформленными через посредников. Инциденты были зафиксированы на пропускных пунктах Скулены и Атаки, сообщают в Пограничной службе.

Для прохождения контрольных формальностей к КПП Скулены подъехал автомобиль Mercedes с молдавскими номерными знаками. Пассажиром авто оказался молдаванин из Резинского района, у которого было двойное гражданство.

Пограничники решили прибегнуть к дополнительной проверке молодого человека. Мужчина предъявил свидетельство о профессиональном автомобильном обучении на восемь категорий транспортных средств, выданное властями Румынии.

"В документе отсутствовали элементы защиты, что подтверждено использованием специального оборудования. 42-летний молдаванин заявил, что получил этот документ от другого гражданина Республики Молдова, предложившего помощь в обмен на сумму в 80 евро", - сообщили в Погранполиции.

Водительские права с явными признаками подделки также обнаружены на контрольно-пропускном пункте Атаки. Житель Бельц предъявил водительское удостоверение при выезде из страны. Он заявил, что молдавские водительские права обошлись ему в 300 долларов - ему также грозит уголовное дело.

В результате изъятые документы отправлены на технико-правовую экспертизу. Ведется следствие.

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