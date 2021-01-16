Видео - Полиция раскрыла схему поставки "экзотического" наркотика в Молдову

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Сотрудники Национальной инспектората расследований совместно с сотрудниками Инспектората полиции сектора Рышкань задержали четырех человек за торговлю психотропными таблетками.

В ходе расследования было установлено, что лидер группы, 33-летний мужчина из Кишинева, занимался организацией ввоза наркотиков в Республику Молдова путем контрабанды, товар он затем отправлял на продажу другим членам группы.

Полицейские выявили способ ввоза наркотиков в Республику Молдова и задержали лидера группы с поличным. При нем находился пакет, внутри которого среди продуктов были обнаружены 56 психотропных таблеток.

В результате расследования были задержаны еще трое мужчин в возрасте от 33 до 41 года, которые принимали участие в изготовлении наркотиков, а у них дома были обнаружены более 150 таблеток подобного типа, а также деньги: 67 000 леев, 500 долларов США и 250 евро, которые, как предполагается, были получены преступным путем.

Наркотики доставлялись из Европы маршрутными автобусами, среди продуктов питания.

На момент задержания участники группы находились в состоянии опьянения, вызванного употреблением наркотиков. Они задержаны на 72 часа, впоследствии суд применил меру пресечения в виде ареста сроком на 30 суток.

Товар сбывали потребителям по цене 800-1000 леев за таблетку.

Согласно уголовному законодательству, лицам, виновным в "незаконном обороте наркотиков, этноботанических средств или их аналогов с целью отчуждения, совершенного организованной преступной группой", грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

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