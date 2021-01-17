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Косуля в лесу

Кто застрелил косулю: в Фалештском районе задержан браконьер

Владимир Астапкович
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210117/33275039/kto-zastrelil-kosulyu-v-faleshtskom-rayone-zaderzhan-brakonyer.html

Благодаря полученной оперативной информации полиция Фалешт установила, что виновником гибели животного у села Петросу стал несовершеннолетний.

КИШИНЕВ, 17 янв – Sputnik. Полиция Республики Молдова сообщает о браконьерстве в Фалештском районе. Личность охотника, застрелившего косулю, установлена - это 17-летний местный житель.

"После проверки в доме подозреваемого полиция обнаружила следы крови и около 10 килограммов мяса в придомовом сарае. Мясо было изъято и отправлено на биологическую экспертизу", - сообщили в полиции.

Впоследствии на расстоянии около 50 метров от домохозяйства в лесополосе была обнаружена шкура животного.

Несовершеннолетний заявил, что стрелял из гладкоствольного охотничьего оружия, которым владеет незаконно.

По данному случаю было возбуждено уголовное дело. Оружие изъято и отправлено в Центр судебно-технической экспертизы для проведения исследований.

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