Застрял в опрокинутом тракторе: на помощь пришли спасатели

КИШИНЕВ, 17 января - Sputnik. Трактор с прицепом перевернулся на окраине Дрокии. Тракторист оказался зажат внутри транспортного средства и не мог выбраться самостоятельно. Об инциденте сообщила пресс-служба Национального инспектората по чрезвычайным ситуациям.
Чтобы вызволить 50-летнего мужчину, потребовалось вмешательство спасателей. Им удалось оказать помощь застрявшему, тот получил незначительные травмы. Тракториста доставили в районную больницу Дрокии. К счастью, его жизни ничего не угрожает.
В ГИЧС не уточняют причины аварии. На фото видно, что машина была загружена мешками с удобрением.
Как отмечается в сообщении ГИЧС, 16 января сотрудники ведомства совершили 22 выезда, в том числе ликвидировали очаги возгорания и эвакуировали автомобили. Они также предотвратили возникновение пяти пожаров в Фалештском, Флорештском, Ниспоренском и Оргеевском районах.