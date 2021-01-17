Застрял в опрокинутом тракторе: на помощь пришли спасатели

За минувшие сутки спасатели и пожарные оказали помощь в 22 опасных ситуациях: тушили пожары, эвакуировали застрявшие авто и спасали водителей.

Трактор с прицепом перевернулся на окраине Дрокии. Тракторист оказался зажат внутри транспортного средства и не мог выбраться самостоятельно. Об инциденте сообщила пресс-служба Национального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

Чтобы вызволить 50-летнего мужчину, потребовалось вмешательство спасателей. Им удалось оказать помощь застрявшему, тот получил незначительные травмы. Тракториста доставили в районную больницу Дрокии. К счастью, его жизни ничего не угрожает.

В ГИЧС не уточняют причины аварии. На фото видно, что машина была загружена мешками с удобрением.

Как отмечается в сообщении ГИЧС, 16 января сотрудники ведомства совершили 22 выезда, в том числе ликвидировали очаги возгорания и эвакуировали автомобили. Они также предотвратили возникновение пяти пожаров в Фалештском, Флорештском, Ниспоренском и Оргеевском районах.

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