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Автомобиль спасательной службы

Застрял в опрокинутом тракторе: на помощь пришли спасатели

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210117/33276697/zastryal-v-oprokinutom-traktore-na-pomoshch-prishli-spasateli.html

За минувшие сутки спасатели и пожарные оказали помощь в 22 опасных ситуациях: тушили пожары, эвакуировали застрявшие авто и спасали водителей.

Пожар в частном доме в Хынчештском районе
© Photo : courtesy of: Inspectoratul de Poliție Hâncești
Пожар в частном доме: что нашли спасатели после ликвидации возгорания
КИШИНЕВ, 17 января - Sputnik. Трактор с прицепом перевернулся на окраине Дрокии. Тракторист оказался зажат внутри транспортного средства и не мог выбраться самостоятельно. Об инциденте сообщила пресс-служба Национального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

Чтобы вызволить 50-летнего мужчину, потребовалось вмешательство спасателей. Им удалось оказать помощь застрявшему, тот получил незначительные травмы. Тракториста доставили в районную больницу Дрокии. К счастью, его жизни ничего не угрожает.

Descarcerare la Drochia
© Photo : Ministerul Afacerilor Interne
Перевернувшийся трактор

В ГИЧС не уточняют причины аварии. На фото видно, что машина была загружена мешками с удобрением.

Как отмечается в сообщении ГИЧС, 16 января сотрудники ведомства совершили 22 выезда, в том числе ликвидировали очаги возгорания и эвакуировали автомобили. Они также предотвратили возникновение пяти пожаров в Фалештском, Флорештском, Ниспоренском и Оргеевском районах.

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