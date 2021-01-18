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Видео - В Одессе из-за мороза "закипело" море

© Sputnik / Павел Львов
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210118/33279863/Video-v-odesse-iz-za-moroza-zakipelo-more.html

Необычное явление в прибрежной зоне украинского города засняли местные жители. Над морем были заметны клубы "пара".

КИШИНЕВ, 18 янв - Sputnik. Ночью 17 января жители украинской Одессы заметили, как из-за сильных морозов Черное море "закипело". Видео и фото с редким явлением, вызванным разницей температуры воздуха и воды, были опубликованы в соцсетях.

На кадрах видно, как на поверхности воды образуются клубы "пара". При этом у моря очень ветрено, из-за испарений сохраняется ограниченная видимость.

В ночные часы 17 января температура воздуха в Одессе опустилась до -13 градусов, но ощущалась как -22. А температура воды - со знаком плюс: 3-5 градусов тепла.

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