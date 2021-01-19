С начала года в Молдове – почти сто случаев мошенничества с банковскими картами

Специалисты делятся советами, как распознать мошенников, и что стоит предпринять в случае, если ненароком стали жертвами преступных обманщиков.

КИШИНЕВ, 19 янв - Sputnik. С начала 2021 года на единый номер службы экстренной помощи зарегистрировано 95 звонков о мошенничестве с банковскими картами. В связи с этим в службе 112 рассказали, как избежать попадания в сложную ситуацию.

"Предоставленные данные используются обманным путем с целью взлома счетов и кражи денег. Будьте бдительны и осторожны! Не разглашайте никому конфиденциальную информацию, связанную с банковскими счетами, платежными картами или мобильным приложением", – предупреждают в службе.

Обычно с держателями карт связываются через социальные сети, такие, как Viber, WhatsAPP, FB Messenger, Odnoklassniki, либо по номерам фиксированных или мобильных телефонов. Мошенники представляются сотрудниками банка и интересуются счетами держателя карты. Они пугают тем, что существует проблема безопасности, а именно, что была предпринята попытка взломать учетную запись, и для того, чтобы заблокировать кражу средств, требуются конфиденциальные или секретные данные.

Среди данных, которые спрашивают мошенники, чтобы взломать счет, - уникальный пароль, отправленный сообщением SMS на номер мобильного телефона, код безопасности (CVV, CVC), срок действия карты.

"Независимо от того, насколько убедительны могут быть мошенники, представляясь от имени банка или полиции, не доверяйте, немедленно прервите звонок и срочно позвоните в финансовое учреждение по номеру, указанному на карте, чтобы проверить, связывались ли с вами сотрудники банка", – поясняют в службе.

В ситуациях, когда человек стал жертвой подобных мошенников, ему советуют также сразу обратиться по номеру службы 112.

Рекомендации полиции:

если кто-то получил доступ к вашему онлайн или банковскому счету, либо информацию о кредитной карте, необходимо срочно позвонить в банк, чтобы как можно быстрее закрыть счет и избежать вывода средств;

если с вами связались незнакомые лица, представившиеся сотрудниками банка, не верьте. Прежде всего проверьте информацию, действительно ли вам позвонили сотрудники этого банка и что вас просят указать реквизиты;

если вы хотите продать какие-то товары через социальные сети, не соглашайтесь на транзакции с помощью банковской карты;

если вы стали жертвой мошенников, не откладывайте звонок в ближайшие инспекторат полиции или в Единую службу спасения 112.

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