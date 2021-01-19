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Детская игрушка.

Розыскные мероприятия со счастливым концом и плюшевым мишкой

© CC0 / Pixabay / Pexels
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210119/33303151/rozysknye-meropriyatiya-so-schastlivym-kontsom-i-plyushevym-mishkoy.html

Потерявшиеся в Кишиневе маленькие девочки вернулись домой с подарком от сотрудников полиции. Органы правопорядка призывают взрослых быть более ответственными.

КИШИНЕВ, 19 янв – Sputnik. В столичном управлении полиции сообщают, что 18 января после захода солнца в службу 112 поступил сигнал о том, что из квартиры в многоэтажке в неизвестном направлении исчезли две девочки шести и семи лет.

Полиция
© Sputnik / Mihai Caraus
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Прибывший в срочном порядке на место происшествия патрульный экипаж выяснил, что отец детей в доме отсутствовал, а его сожительница, решив отлучиться, оставила двух девочек на попечение третьей – восьмилетней. Последняя и объяснила полицейским, что сестры отправились в ближайший магазин, чтобы купить сластей. Вернувшаяся женщина, на найдя дома детей, подняла тревогу.

По сообщению муниципального управления полиции, в результате оперативно-розыскных мероприятий девочки были обнаружены неподалеку от дома. Стражи порядка, прежде чем передать беглянок в руки незадачливой опекунши, купили девчонкам подарок – плюшевого мишку.

Разумеется, не преминув при этом сообщить о случившемся в Управление защиты прав ребенка сектора Буюканы.

По итогам этого счастливо разрешившегося происшествия столичная полиция напоминает:

  • Во-первых, маленькие дети ни на минуту не должны оставаться дома без присмотра взрослых.
  • Во-вторых, не следует отпускать детей в магазин одних, даже если торговая точка находится в непосредственной близости.
    Конопля.
    © CC0 / Pixabay / futurefilmworks
    Пока милые бранились, приехала полиция и сняла урожай марихуаны
  • В-третьих, родители обязаны проводить с детьми беседы, убеждая их ни при каких обстоятельствах не покидать жилище без разрешения или присмотра взрослых.
  • В-четвертых, родители не должны разрешать своим малолетним детям пользоваться общественным транспортом без сопровождения взрослых.
  • И в-пятых, дети должны знать наизусть номера телефонов родителей, своей домашний адрес и номер экстренной службы 112.  

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Теги:
дети, полиция


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