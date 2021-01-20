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Машины скорой медицинской помощи

Целая семья в одном из сел Молдовы отравилась угарным газом

© Sputnik / Pavel Bednyakov
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210120/33309077/tselaya-semya-v-odnom-iz-sel-moldovy-otravilas-ugarnym-gazom.html

Семья из трех человек была госпитализирована после отравления, в настоящее время жизни людей ничего не угрожает.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. В селе Бобочика Кантемирского района семья их трех человек, в том числе ребенок, отравились угарным газом, они использовали для отопления дровяную печь. Пострадавших вовремя госпитализировали, теперь их жизнь вне опасности.

"Все произошло 19 января. По предварительным данным, причиной отравления послужила неправильная эксплуатация печи. 44-летний мужчина, 38-летняя женщина и их ребенок, 3-летний мальчик, были госпитализированы", - пояснили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям.

Дежурная часть полиции, Россия
© Photo : Main department of the Ministry of Internal Affairs of Russia in Krasnodar region
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В инспекторате отметили, что пожара в доме не произошло, и история закончилась относительно благополучно, однако спасатели напомнили о рисках эксплуатации неисправных источников тепла и непроверенных печей.

"Из-за трещин в печи или дымохода с неисправностями люди могут отравиться угарным газом, не зная об источнике отравления. Окись углерода не имеет запаха и цвета, и из-за этого обращение за помощью пожет поступить слишком поздно", - уточнили в инспекторате.

Пожарные также призывают людей быть очень осторожными, как можно чаще проветривать помещения, и напоминают, что ночью перед сном огонь в печах необходимо тушить.

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Теги:
отравление угарным газом, угарный газ


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