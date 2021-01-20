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Арест

Руки вверх: задержаны грабители заправок в Молдове

© Sputnik / Сергей Венявский
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210120/33309684/zaderzhany-grabiteli-zapravok-v-moldove.html

Общий ущерб, нанесенный вооруженной криминальной группой из трех участников, составляет порядка 170 тысяч леев.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. В результате следственных действий полиции удалось задержать криминальную группу из трех человек. Она промышляла вооруженным грабежом заправочных станций.

В течение всего одного месяца в Молдове подверглись вооруженному ограблению четыре заправки. Три объекта расположены в Кишиневе, один - в Страшенах. Информацию представили в Генинспекторате полиции.

"В конце декабря прошлого года ограбили одну из заправок в столичном секторе Рышкановка. Там украли 38 900 леев. Затем последовали еще три грабежа, преступники были вооружены и в масках, скрывающих лица. Общая сумма ущерба в результате совершения этих преступлений составляет 170 000 леев", - говорится в сообщении правоохранительных органов.

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video: Daily Mail
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Все три участника группировки задержаны, это жители Калэрашского и Резинского районов в возрасте от 20 до 24 лет. В их домах провели обыск, в ходе которого было обнаружено и изъято несколько предметов, которые использовались во время преступлений.

Молодых людей задержали на 72 часа. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства и проверет причастность задержанных к другим преступлениям в Молдове.

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