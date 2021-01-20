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Виорел Морарь.

Виорел Морарь освобожден из под стражи

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210120/33323085/viorel-orar-osvobozhden-iz-pod-strazhi.html

Мера пресечения бывшему главе одной из специализированных прокуратур изменена по решению судебной инстанции.

КИШИНЕВ, 20 янв – Sputnik. Экс-глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь освобожден из под стражи по решению суда сектора Чеканы. Магистраты отказал прокуратуре в требовании арестовать фигуранта нескольких уголовных дел на 30 суток. Об этом сообщает пресс-служба ГП.

Виорел Морарь
© Sputnik / Miroslav Rotari
Виорелу Морарю предъявлено обвинение по четырем статьям: что требуют прокуроры

В ведомстве уже отметили, что обжалуют решение в Апелляционной палате.

Виорела Мораря задержали 19 января для предъявления обвинения. Он обвиняется в "превышении власти", "внесении заведомо ложных сведений в официальные документы", "незаконном задержании или аресте" и "сознательном преследовании невиновного" – действиях, совершенных в отношении совладельцев одной из сетей заправок.

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