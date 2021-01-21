Смертельное ДТП в Сынжерее — BMW врезался в дерево

Водитель не удержал скоростной автомобиль на скользкой трассе, в результате автокатастрофы погибла молодая женщина.

КИШИНЕВ 21 янв — Sputnik. На въезде в село Копэчень Сынжерейского района 19-летняя девушка за рулем автомобиля BMW потеряла управление на скользкой трассе. Машина сошла с дороги и врезалась в дерево.

В результате сильного удара водитель, уроженка Рышканского района, скончалась на месте, до приезда скорой помощи.

В машине также находились два пассажира, которые получили травмы и были доставлены в больницу.

Ранее Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям обратился к водителям с предупреждением о необходимости осторожного вождения в связи с ухудшением метеорологических условий и образованием гололеда на дорогах страны.

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