Смертельное ДТП в Сынжерее — BMW врезался в дерево

КИШИНЕВ 21 янв — Sputnik. На въезде в село Копэчень Сынжерейского района 19-летняя девушка за рулем автомобиля BMW потеряла управление на скользкой трассе. Машина сошла с дороги и врезалась в дерево.
В результате сильного удара водитель, уроженка Рышканского района, скончалась на месте, до приезда скорой помощи.
В машине также находились два пассажира, которые получили травмы и были доставлены в больницу.
Ранее Генинспекторат по чрезвычайным ситуациям обратился к водителям с предупреждением о необходимости осторожного вождения в связи с ухудшением метеорологических условий и образованием гололеда на дорогах страны.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>