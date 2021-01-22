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Полиция.

Фото: ДТП в Штефан-Водском районе: один человек погиб, еще один пострадал

© Sputnik
Происшествия
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Sputnik Молдова
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В полиции предоставили детали происшествия, уточнив, что за рулем транспортного средства находился сотрудник правоохранительных органов.

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Серьезное ДТП произошло в населенном пункте Оланешты Штефан-Водского района. В результате аварии погиб один человек, еще одного в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Accident grav la Ștefan Vodă
© Photo : Facebook / Poliția Republicii Moldova
На месте происшествия.
"За рулем автомобиля марки Honda находился 55-летний мужчина, а на пассажирском сиденье – его 57-летний сосед. Оба жители села Оланешты. Во время передвижения по главной улице населенного пункта водитель не адаптировал скорость транспортного средства к дорожным условиям, вышел в поворот, потерял контроль над управлением и врезался в дерево на обочине дороги", – сообщили в пресс-службе Генинспектората полиции МВД страны.

ДТП на дорогах Молдовы 2020
© Sputnik / Vadim Rusu
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По информации структуры, в результате столкновения пассажир скончался на месте, а человек, находившийся за рулем, получил различные травмы.

"Водитель – полицейский патрульной службы инспектората полиции Штефан-Водэ", – уточнил источник агентства.

При этом он подчеркнул, что ДТП произошло в нерабочее время сотрудника правоохранительных органов.

"По данному факту возбуждено уголовное дело", – добавили в структуре.

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