Распитие спиртного родственниками закончилось плохо: что случилось

Очередное тяжкое преступление произошло в Молдове на фоне бытового пьянства. Под воздействием алкоголя жертвами агрессоров становятся даже близкие люди.

КИШИНЕВ, 24 янв - Sputnik. Шокирующий случай произошел в Хынчештском районе. После совместного возлияния 66-летняя женщина была изнасилована своим родственником.

В полицию обратилась дочь жертвы. Она рассказала правоохранителям, что все произошло вечером.

Полиция установила, что брат бывшего мужа жертвы приходил к ней домой, где они вдвоем крепко выпили. После этого мужчина ушел.

Между тем его намерения изменились. Вернувшись через некоторое врем, злоумышленник запер дверь и воспользовался неспособностью женщины защитить себя.

Как рассказала пресс-секретарь Управления полиции Хынчешт Кристина Викол, подозреваемого не смогли допросить под протокол из-за того, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, но свою вину он признал.

Мужчина задержан правоохранительными органами. По данному делу возбуждено уголовное дело.

В настоящее время полиция устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova