12:17 24 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.19
  • USD17.45
  • RUB0.24
  • RON4.35
  • UAH0.62
Поиск
Арестованный мужчина в наручниках.

Распитие спиртного родственниками закончилось плохо: что случилось

© Depositphotos / BrianAJackson
Происшествия
Получить короткую ссылку
151 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210124/33358942/raspitie-alkogolya-rodstvennikami-zakonchilos-plokho-chto-sluchilos.html

Очередное тяжкое преступление произошло в Молдове на фоне бытового пьянства. Под воздействием алкоголя жертвами агрессоров становятся даже близкие люди.

КИШИНЕВ, 24 янв - Sputnik. Шокирующий случай произошел в Хынчештском районе. После совместного возлияния 66-летняя женщина была изнасилована своим родственником. 

Руки пенсионерки.
© Sputnik / Илья Питалев
Напал, обокрал и попытался изнасиловать: что пережила 87-летняя женщина

В полицию обратилась дочь жертвы. Она рассказала правоохранителям, что все произошло вечером. 

Полиция установила, что брат бывшего мужа жертвы приходил к ней домой, где они вдвоем крепко выпили. После этого мужчина ушел. 

Между тем его намерения изменились. Вернувшись через некоторое врем, злоумышленник запер дверь и воспользовался неспособностью женщины защитить себя.

Как рассказала пресс-секретарь Управления полиции Хынчешт Кристина Викол, подозреваемого не смогли допросить под протокол из-за того, что он находился в состоянии алкогольного опьянения, но свою вину он признал.

Мужчина задержан правоохранительными органами. По данному делу возбуждено уголовное дело.

В настоящее время полиция устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

"Слишком уродлива, чтобы быть изнасилованной": вердикт судей вызвал скандал
Алкоголь приводит граждан РМ к тяжким преступлениям - доходит до поножовщины
В Молдове пьяный дедушка убил пятимесячную внучку: суд вынес приговор


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Хозяйка, фасад, землянка.
Фото: экзотические землянки села Рогожень могут стать туристическим мемом
Кот сопровождает хозяина на рыбалке и следит за клевом.
Кот, который любит рыбу не только есть, но и ловить – вместе с хозяином
COVID-19 в Молдове Как развивается ситуация в стране
COVID-19 в Молдове: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться