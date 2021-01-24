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Пожарная спецмашина.

Фото: сильный пожар в Кишиневе - горит квартира

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210124/33360647/silnyy-pozhar-v-kishineve-gorit-kvartira.html

В воскресенье днем пожарные срочно направились по вызову в столичный сектор Чеканы. Пламя разгорелось на девятом этаже жилого дома.

КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Квартиру в спальном микрорайоне пламя охватило в воскресенье утром.

Пожар. Архивное фото
© Photo : МЧС РФ
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Оперативно прибывшим на место происшествия пожарным возгорание в скором времени удалось локализовать. 

"Все произошло в многоэтажке по адресу Михаил Садовяну, 2. Для тушения прибыли пять пожарных расчетов. Возгорание было в квартире на 9-м этаже, все жители соседних квартир и с верхних этажей были эвакуированы", – говорится в сообщении пресс-службы Генинспектората по чрезвычайным ситуациям.

По оперативной информации, пострадавших нет, в результате ЧП была уничтожена часть обстановки квартиры.

В настоящее время пожарные продолжают работу по тушению пламени. 

Причину возгорания специалисты выяснят позже.

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