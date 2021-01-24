Фото: сильный пожар в Кишиневе - горит квартира

В воскресенье днем пожарные срочно направились по вызову в столичный сектор Чеканы. Пламя разгорелось на девятом этаже жилого дома.

КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Квартиру в спальном микрорайоне пламя охватило в воскресенье утром.

Оперативно прибывшим на место происшествия пожарным возгорание в скором времени удалось локализовать.

"Все произошло в многоэтажке по адресу Михаил Садовяну, 2. Для тушения прибыли пять пожарных расчетов. Возгорание было в квартире на 9-м этаже, все жители соседних квартир и с верхних этажей были эвакуированы", – говорится в сообщении пресс-службы Генинспектората по чрезвычайным ситуациям.

По оперативной информации, пострадавших нет, в результате ЧП была уничтожена часть обстановки квартиры.

В настоящее время пожарные продолжают работу по тушению пламени.

Причину возгорания специалисты выяснят позже.

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