Фото: сильный пожар в Кишиневе - горит квартира

КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Квартиру в спальном микрорайоне пламя охватило в воскресенье утром.
Оперативно прибывшим на место происшествия пожарным возгорание в скором времени удалось локализовать.
"Все произошло в многоэтажке по адресу Михаил Садовяну, 2. Для тушения прибыли пять пожарных расчетов. Возгорание было в квартире на 9-м этаже, все жители соседних квартир и с верхних этажей были эвакуированы", – говорится в сообщении пресс-службы Генинспектората по чрезвычайным ситуациям.
По оперативной информации, пострадавших нет, в результате ЧП была уничтожена часть обстановки квартиры.
В настоящее время пожарные продолжают работу по тушению пламени.
Причину возгорания специалисты выяснят позже.
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