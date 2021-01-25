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Пожарный гидрант

Пожар в главной клинической больнице в Тирасполе: что произошло

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210125/33367375/pozhar-v-glavnoy-klinicheskoy-bolnitse-v-tiraspole-chto-proizoshlo.html

Тираспольским огнеборцам, которые незамедлительно выехали на место происшествия, удалось локализовать возгорание за 15 минут.

ТИРАСПОЛЬ, 25 января - Sputnik. В Республиканской клинической больнице в Тирасполе случился пожар. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленного лица.

"На пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании бытовых отходов в подвальном помещении второго корпуса РКБ. Выехавшие специалисты в течение 15 минут локализовали огонь", - отметили в правоохранительном ведомстве Приднестровья.

Пожарная спецмашина.
© Sputnik / Mihai Caraus
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Как пояснил на заседании Оперативного штаба глава МВД Руслан Мова, площадь возгорания составила около шести квадратных метров.

Ценное имущество в помещении не хранилось, поэтому обошлось без весомого ущерба. К счастью, никто не пострадал.

По данному факту проводится проверка.

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Теги:
Руслан Мова, пожар, Приднестровье


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