Пожар в главной клинической больнице в Тирасполе: что произошло

ТИРАСПОЛЬ, 25 января - Sputnik. В Республиканской клинической больнице в Тирасполе случился пожар. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем со стороны неустановленного лица.
"На пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании бытовых отходов в подвальном помещении второго корпуса РКБ. Выехавшие специалисты в течение 15 минут локализовали огонь", - отметили в правоохранительном ведомстве Приднестровья.
Ценное имущество в помещении не хранилось, поэтому обошлось без весомого ущерба. К счастью, никто не пострадал.
По данному факту проводится проверка.
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