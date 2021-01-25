Окутанная тайной смерть: что произошло в одном из районов Молдовы

Тело сотрудника правоохранительных органов без признаков жизни найдено в его собственном доме. Причины смерти мужчины до сих пор неизвестны.

КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Сотрудник полиции в возрасте 32 лет обнаружен в понедельник мертвым в ванной собственного дома. О происшествии сообщила его жена.

По данным правоохранительных органов, признаков насильственной смерти не обнаружено. Причина гибели пока не установлена.

По данному факту начато расследование. Тело скончавшегося направлено на судмедэкспертизу для установления обстоятельств смерти.

Известно, что он работал в Инспекторате полиции Резины с 2017 года. Мужчина был женат. У него остался годовалый ребенок.

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