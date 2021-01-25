23:56 25 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.29
  • USD17.48
  • RUB0.23
  • RON4.37
  • UAH0.62
Поиск
Разбитое стекло.

Ссора таксиста и пассажира: лобовое стекло вдребезги, гитара – напополам

© CC0 / Pixabay / VladArtist
Происшествия
Получить короткую ссылку
52 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210125/33374290/ssora-taksista-i-passazhira-vdrebezgi-lobovoe-steklo-gitara-popolam.html

Размер нанесенного ущерба устанавливается, виновник происшествия обещает оплатить все расходы пострадавшей стороны.

ТИРАСПОЛЬ, 25 января – Sputnik. В Парканах поздним вечером 60-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил съездить к другу в гости. Вызвал такси. А для того, чтобы скрасить вечер, прихватил с собой гитару. "Выход в свет" закончился плачевно.

Конфликт возник, когда авто добралось до места назначения.

"Клиенту не понравилось, что таксист не сразу остановился: водитель сначала решил развернуть автомобиль, не высадив пассажира", – рассказали предысторию конфликта в МВД Приднестровья.

Пожарный гидрант
© Sputnik / Mihai Caraus
Пожар в главной клинической больнице в Тирасполе: что произошло
Ссора стала быстро разгораться. Возмущенный сельчанин вышел из салона и со всей злости стал бить по машине гитарой. В итоге – у автомобиля Dacia механические повреждения: разбито лобовое стекло, смят капот. Струнный инструмент сломан пополам.  

Водитель такси вызвал сотрудников правоохранительных органов. В отделении дебошир заявил, что полностью покроет расходы заявителю на восстановление поврежденного автомобиля.

По факту умышленного уничтожения чужого имущества правоохранители ведут разбирательство.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Инцидент на сходе стритрейсеров: полицейское авто врезалось в толпу – видео
Видео: лыжник едва не попал в лапы медведя в румынских горах
Теги:
Парканы, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Фото – Обитатели Московского зоопарка зимой: снег не в тягость, а в радость
Королевский парад пингвинов: забавное видео из зоопарка.
Парадное явление королевских пингвинов народу: забавное видео из зоопарка
Динамика денежных переводов в Молдову.
Сколько денег поступило в Молдову из-за границы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться