Ссора таксиста и пассажира: лобовое стекло вдребезги, гитара – напополам

ТИРАСПОЛЬ, 25 января – Sputnik. В Парканах поздним вечером 60-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил съездить к другу в гости. Вызвал такси. А для того, чтобы скрасить вечер, прихватил с собой гитару. "Выход в свет" закончился плачевно.

Конфликт возник, когда авто добралось до места назначения.

"Клиенту не понравилось, что таксист не сразу остановился: водитель сначала решил развернуть автомобиль, не высадив пассажира", – рассказали предысторию конфликта в МВД Приднестровья.

Ссора стала быстро разгораться. Возмущенный сельчанин вышел из салона и со всей злости стал бить по машине гитарой. В итоге – у автомобиля Dacia механические повреждения: разбито лобовое стекло, смят капот. Струнный инструмент сломан пополам.

Водитель такси вызвал сотрудников правоохранительных органов. В отделении дебошир заявил, что полностью покроет расходы заявителю на восстановление поврежденного автомобиля.

По факту умышленного уничтожения чужого имущества правоохранители ведут разбирательство.

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