Ссора таксиста и пассажира: лобовое стекло вдребезги, гитара – напополам

ТИРАСПОЛЬ, 25 января – Sputnik. В Парканах поздним вечером 60-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, решил съездить к другу в гости. Вызвал такси. А для того, чтобы скрасить вечер, прихватил с собой гитару. "Выход в свет" закончился плачевно.
Конфликт возник, когда авто добралось до места назначения.
"Клиенту не понравилось, что таксист не сразу остановился: водитель сначала решил развернуть автомобиль, не высадив пассажира", – рассказали предысторию конфликта в МВД Приднестровья.
Водитель такси вызвал сотрудников правоохранительных органов. В отделении дебошир заявил, что полностью покроет расходы заявителю на восстановление поврежденного автомобиля.
По факту умышленного уничтожения чужого имущества правоохранители ведут разбирательство.
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