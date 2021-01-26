Драма в Бельцах – женщина наняла киллера для любовницы бывшего мужа

Однако исполнитель убийства, как оказалось, не собирался выполнять задание, за которое взялся, а сотрудничал с полицией.

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Предпринимательница из Бельц была задержана полицией за подготовку убийства любовницы бывшего мужа.

С этой целью 57-летняя женщина собрала информацию о жертве — установила место ее жительства, работы, изучила маршруты следования. Затем подыскала исполнителя, который должен был совершить убийство в Кишиневе, за что ему было обещано вознаграждение в размере пяти тысяч евро.

Однако мужчина с самого начала сотрудничал со следователями. В целях сбора доказательств убийство было инсценировано, сделаны фотоснимки, которые "киллер" показал заказчице. Во время передачи денег женщину арестовали.

Несостоявшаяся заказчица убийства арестована на 30 дней. Согласно закону, ей грозит от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova