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Полицейская мигалка

Драма в Бельцах – женщина наняла киллера для любовницы бывшего мужа

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210126/33380295/drama-v-belcah-zhenshina-nanyala-killera-dlya-lyubovnicy-byvshego-muzha.html

Однако исполнитель убийства, как оказалось, не собирался выполнять задание, за которое взялся, а сотрудничал с полицией.

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Предпринимательница из Бельц была задержана полицией за подготовку убийства любовницы бывшего мужа.

© Sputnik / Vitaliy Ankov
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С этой целью 57-летняя женщина собрала информацию о жертве — установила место ее жительства, работы, изучила маршруты следования. Затем подыскала исполнителя, который должен был совершить убийство в Кишиневе, за что ему было обещано вознаграждение в размере пяти тысяч евро.

Однако мужчина с самого начала сотрудничал со следователями. В целях сбора доказательств убийство было инсценировано, сделаны фотоснимки, которые "киллер" показал заказчице. Во время передачи денег женщину арестовали.

Несостоявшаяся заказчица убийства арестована на 30 дней. Согласно закону, ей грозит от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы.

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Теги:
заказное убийство


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