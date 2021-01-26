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Спасатели пришли на помощь.

На севере республики два человека пострадали в результате взрыва в жилом доме

© Photo : Facebook / IGSU
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210126/33387804/na-severe-respubliki-dva-cheloveka-postradali-v-rezultate-vzryva-v-zhilom-dome.html

Постройка была полностью разрушена в результате чрезвычайного происшествия, причины которого сейчас выясняются.

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. В городе Сынджерей в результате взрыва жилого дома пострадали два человека. Извлекать потерпевших из-под завалов пришлось спасателям, сообщает пресс-служба Национального инспектората чрезвычайных ситуаций. 

Звонок об инциденте на улице Георге Кошбук поступил в службу 112 в 16.45. 

"На место прибыли 4 бригады спасателей и пожарных, которые установили, что люди находятся под разрушенной постройкой", – говорится в пресс-релизе ГИЧС. 

Спасатели оперативно разобрали завалы, сумев спасти двух человек, мужчину и женщину, личность которых предстоит установить.

Взрыв в жилом доме по ул. Когэлничану в Кишиневе
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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Оба были доставлены в районную больницу для дальнейшего лечения.

В данный момент спасатели проводят комплексные поисковые работы под завалами, чтобы определить, нет ли больше пострадавших. Обстоятельства дела уточняются.

Причины взрыва не сообщаются.

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