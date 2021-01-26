На севере республики два человека пострадали в результате взрыва в жилом доме

Постройка была полностью разрушена в результате чрезвычайного происшествия, причины которого сейчас выясняются.

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. В городе Сынджерей в результате взрыва жилого дома пострадали два человека. Извлекать потерпевших из-под завалов пришлось спасателям, сообщает пресс-служба Национального инспектората чрезвычайных ситуаций.

Звонок об инциденте на улице Георге Кошбук поступил в службу 112 в 16.45.

"На место прибыли 4 бригады спасателей и пожарных, которые установили, что люди находятся под разрушенной постройкой", – говорится в пресс-релизе ГИЧС.

Спасатели оперативно разобрали завалы, сумев спасти двух человек, мужчину и женщину, личность которых предстоит установить.

Оба были доставлены в районную больницу для дальнейшего лечения.

В данный момент спасатели проводят комплексные поисковые работы под завалами, чтобы определить, нет ли больше пострадавших. Обстоятельства дела уточняются.

Причины взрыва не сообщаются.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova