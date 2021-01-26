Новые детали взрыва в городе Сынджерей: один человек погиб, двое пострадали

Спасатели до сих пор не называют версий возможных причин взрыва. Работы по разбору завалов продолжаются.

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. В результате поисковых работ под завалами здания, разрушенного в результате взрыва в доме в городе Сынджерей спасатели обнаружили тело 63-летнего мужчины, пропавшего без вести после взрыва.

Пожарные принимают меры по извлечению тела, сообщили в Генеральном инспекторате чрезвычайных ситуаций.

Два других человека, 61-летняя женщина, а также 68-летний мужчина, были спасены сотрудниками ГИЧС, они госпитализированы в местную больницу.

К ликвидации последствий взрыва на месте привлечены 35 спасателей и пожарных и десять единиц техники.

Взрыв в одном из жилых домов в городе Сынджерей произошел во второй половине вторника, строение разрушено до основания. Обстоятельства произошедшего чрезвычайного происшествия уточняются.

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