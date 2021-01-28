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Пожар на улице Отоваска

Видео: пожар в Кишиневе – для тушения огня задействовали 8 спецрасчетов

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Утро четверга в столице началось с пожара на предприятии по деревообработке. В ходе операции по тушению возгорания жертв не обнаружено.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Пожар произошел утром в четверг в Кишиневе на улице Отоваска (сектор Чеканы). По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, звонок на Единую службу спасения "112" поступил в 06.48.

"Возгорание произошло на деревообрабатывающей фабрике по адресу Отоваска, 19. На место происшествия прибыло восемь спецрасчетов. Спасателям удалось оперативно локализовать возгорание - примерно в 07.30. Жертв в ходе операции не выявлено. На данный момент специалисты все еще работают над тушением пожара. Обстоятельства и причину возгорания эксперты выяснят позже", – уточнили в инспекторате.

В связи с происшествием было ограничено движение на улице Подул-Ыналт.

"Патрульные регулируют трафик, направляя водителей в объезд участка и оказывая помощь пожарным. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении Генинспектората полиции.

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