Видео: пожар в Кишиневе – для тушения огня задействовали 8 спецрасчетов

Утро четверга в столице началось с пожара на предприятии по деревообработке. В ходе операции по тушению возгорания жертв не обнаружено.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Пожар произошел утром в четверг в Кишиневе на улице Отоваска (сектор Чеканы). По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы, звонок на Единую службу спасения "112" поступил в 06.48.

"Возгорание произошло на деревообрабатывающей фабрике по адресу Отоваска, 19. На место происшествия прибыло восемь спецрасчетов. Спасателям удалось оперативно локализовать возгорание - примерно в 07.30. Жертв в ходе операции не выявлено. На данный момент специалисты все еще работают над тушением пожара. Обстоятельства и причину возгорания эксперты выяснят позже", – уточнили в инспекторате.

В связи с происшествием было ограничено движение на улице Подул-Ыналт.

"Патрульные регулируют трафик, направляя водителей в объезд участка и оказывая помощь пожарным. Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении Генинспектората полиции.

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