Подростки хотели помочь, а в ответ на них накинулись с ножом

Досталось одному из несовершеннолетних. Медики констатировали у него колото-резаные раны в области плеча и госпитализировали.

ТИРАСПОЛЬ, 28 янв – Sputnik. Инцидент произошел в центральной части города Бендеры. Подростки пытались помочь выпившему человеку, а тот набросился на них с ножом.

"Четверо подростков 14–16 лет играли на улице в снежки, лепили снеговиков. Неожиданно обратили внимание на мужчину. Он шел неровно, шатался и спотыкался. Незнакомец пытался открыть калитку, чтобы попасть на территорию одного из частных домов, но у него не получалось. Ребята предложили свою помощь", - рассказали в МВД Приднестровья.

В ответ мужчина повел себя агрессивно. В адрес детей выражался нецензурной бранью. А потом достал нож и стал наносить удары 16-летнему парню.

"Ребята поспешили убежать от агрессора. Дома потерпевший подросток рассказал о ситуации родителям. Они вызвали милицию, скорую помощь. Медики констатировали у несовершеннолетнего телесные повреждения: колото-резаные раны в области плеча. Он был госпитализирован для оказания медицинской помощи", - пояснили в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов задержали напавшего на подростка мужчину. Им оказался 60-летний горожанин, состоящий на спецучете как наркоман. Нож, которым задержанный нанес удары, у него изъяли.

В настоящее время по факту умышленного причинения вреда здоровью в Управлении внутренних дел города Бендеры проводится доследственная проверка.

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