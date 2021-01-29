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Спасатели

За сутки на заснеженных трассах Молдовы застряли более 200 машин

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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Sputnik Молдова
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На национальных трассах работают около 140 единиц спецтехники, некоторые населенные пункты до сих пор остаются заблокированными после обрушившихся на Молдову снегопадов.

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. Спасатели за последние сутки разблокировали более 200 автомобилей, застрявших на дорогах страны. Об этом сообщили в пятницу в Генеральном инспекторате чрезвычайных ситуаций МВД (ГИЧС).

Спасательные работы и буксировка застрявшей техники проводилась на дорогах районов Штефан-Водэ, Кагул, Тараклия и Оргеев, а также в АТО Гагаузия. В районе Штефан-Водэ спасатели работали в селах Копчак и Марианка-де-Жос, а также на трассах R-31 и R-30. В пятницу продолжаются действия по восстановления доступа к населенным пунктам Флорика, Плопь, Украинка, Новые Киркаешты и Триколич в Каушанском районе, а также к населенному пункту Жолтай в АТО Гагаузия.

По информации Государственной администрации автомобильных дорог, для проведения работ по уборке снега на трассах страны задействовано 140 технических единиц, использовано около 1425 тонн противоскользящего материала. ГИЧС продолжает следить за ситуацией на юге и в центре страны.

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