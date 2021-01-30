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Пожарная машина. Архивное фото

Серия поджогов произошла ночью на Ботанике в Кишиневе

© Sputnik / Mihai Caraus
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210130/33432582/seriya-podzhogov-proizoshla-nochyu-na-botanike-v-kishineve.html

Трех человек пришлось эвакуировать, злоумышленники жгли все, что встречали по дороге: мусорные баки и автомобиль.

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Несколько пожаров один за другим произошли ночью в районе проспекта Дачия в кишиневском секторе Ботаника. По предварительной версии Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, во всех случаях речь идет о поджогах.

Так, около половины второго ночи на 16-м этаже многоквартирного дома по проспекту Дачия, 40/3, загорелся старый холодильник, который находился в подъезде дома. На место происшествия были направлены 4 пожарных расчета, включая автолестницу. Спасателям пришлось эвакуировать трех человек - мужчину, женщину и двухлетнего ребенка, которые рисковали отравиться густым дымом.

Этой же ночью подожгли мусорные баки в многоквартирных домах по адресам: проспект Дачия, 26, улица Варшава, 2/1 и проспект Дачия, 25. На улице Прага, 51, пожарные потушили автомобиль Renault Megane, который не подлежит восстановлению.

Ведется расследование.

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Теги:
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