По сообщению представителей администрации, мужчину увезли на скорой помощи в больницу с травмами ног.

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. На сотрудника кишиневского зоопарка напал тигр. По сообщению администрации зоосада, мужчина кормил животное, во время кормления раздраженный чем-то хищник напал на человека.

Мужчина доставлен в больницу на скорой помощи с травмами ног.

Один из сотрудников зоопарка сообщил, что необходимости в эвакуации посетителей после инцидента с тигром не возникло. В вольере находился только один тигр, который остался внутри ограждения после происшествия, второй тигр был заперт в павильоне.

В коллекции Кишиневского зоопарка находятся два бенгальских тигра — самец Ренат и самка Бася.

Оба были привезены годовалыми тигрятами в Молдову в 2016 году из зоопарка в городе Олменс (Бельгия).

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova