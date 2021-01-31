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Тигр (символическое фото)

На сотрудника кишиневского зоопарка напал тигр

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210131/33445368/na-sotrudnika-kishinevskogo-zooparka-napal-tigr.html

По сообщению представителей администрации, мужчину увезли на скорой помощи в больницу с травмами ног.

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. На сотрудника кишиневского зоопарка напал тигр. По сообщению администрации зоосада, мужчина кормил животное, во время кормления раздраженный чем-то хищник напал на человека.

Обитатель зоосада, архивное фото
© Sputnik / Алексей Даничев
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Мужчина доставлен в больницу на скорой помощи с травмами ног. 

Один из сотрудников зоопарка сообщил, что необходимости в эвакуации посетителей после инцидента с тигром не возникло. В вольере находился только один тигр, который остался внутри ограждения после происшествия, второй тигр был заперт в павильоне.

В коллекции Кишиневского зоопарка находятся два бенгальских тигра — самец Ренат и самка Бася.

Оба были привезены годовалыми тигрятами в Молдову в 2016 году из зоопарка в городе Олменс (Бельгия).

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Теги:
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