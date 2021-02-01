Фото – полицейская машина попала в ДТП: в салоне была задержанная

Машина правоохранителей перевернулась и вылетела за пределы проезжей части. Пострадала сотрудница полиции, ее пришлось госпитализировать.

КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. В понедельник утром полицейская машина попала в ДТП на трассе Кишинев – Унгены. Об этом сообщили в Генинспекторате полиции.

Как отметили в ведомстве, все случилось между населенными пунктами Сипотень – Бахмут в Каларашском районе.

"В машину полиции врезался легковой автомобиль марки Audi. Водитель этого авто не учел состояние дорожного покрытия и влетел в бок машины правоохранителей. В результате авто полиции перевернулось и упало в кювет", - говорится в сообщении Генинспектората.

Как уточнили в полиции, экипаж двигался с включенной "мигалкой" в сторону Унген, в салоне была задержанная.

В ДТП пострадала сотрудница Инспектората полиции Унген, ее госпитализировали в районную больницу.

Все остальные члены экипажа в порядке, также как и задержанная, которую транспортировал в суд Унген другой экипаж полиции.

В полиции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

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