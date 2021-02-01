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Рентген челюсти.

Перелом челюсти и сотрясение мозга: итог ссоры из-за якобы утерянной сумки

© Sputnik / Григорий Сысоев
Происшествия
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Sputnik Молдова
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Пострадавшего госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу. А сумку, из-за которой случился конфликт, правоохранители нашли на видном месте.

ТИРАСПОЛЬ, 1 фев – Sputnik. Двое жителей Тирасполя подрались, не разобравшись на пьяную голову в претензиях и аргументах друг друга. В результате владелец квартиры, в которой происходило застолье, был госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом нижней челюсти.

"В дежурную часть Управления внутренних дел позвонил горожанин и сообщил, что малознакомый мужчина избил его и требовал денег. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Потерпевший явно нуждался в медицинской помощи, поэтому милиционеры вызвали скорую", – сообщили в МВД.

В ходе разбирательства было установлено, что гостя привел друг хозяина квартиры.

Разбитое стекло.
© CC0 / Pixabay / VladArtist
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Мужчины сообразили на троих. Позже приятель ушел, а новый знакомый остался. Застолье продолжилось.

После полуночи и он засобирался домой, но не нашел свою сумку, в которой были деньги.

Хозяин квартиры по-своему понял претензию гостя, подумав, что тот требует с него денег. Завязалась ссора, переросшая в драку.

В ходе осмотра места происшествия сумку с деньгами и документами, принадлежащую тому самому новому знакомому, оперативники обнаружили в прихожей, на видном месте. Ее передали владельцу.

Бизнесмен
© CC0 / Pixabay / Free-Photos
Мнимая пропажа.

По факту причинения телесных повреждений правоохранители проводят доследственную проверку.

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Теги:
сотрясение мозга, Приднестровье


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