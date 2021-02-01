Драка в примэрии Кирсово: сельский глава получил травмы – видео

В селе Кирсово акция протеста переросла в стычку, в которой пострадал глава местной администрации, он госпитализирован.

КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. В селе Кирсово произошла крупная драка, в которой пострадал примар населенного пункта Сергей Сапунжи.

По предварительной информации, все началось с акции протеста, произошедшей возле примэрии.

На митинг собралось порядка десяти человек, все они выступали против местных властей, выкрикивая оскорбления в адрес примара и его сына.

Вскоре сельчане ворвались в здание мэрии, где завязалась драка. В результате инцидента примар Сапунжи получил травмы и был госпитализирован.

Разнимать людей прибыла полиция. В потасовке приняло участие также около десяти человек.

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