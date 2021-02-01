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Драка в примэрии Кирсово: сельский глава получил травмы – видео

© CC0 / Pixabay / Pavlofox
Происшествия
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/incidents/20210201/33456848/draka-v-primerii-sela-Kirovo-primar-poluchil-travmy.html

В селе Кирсово акция протеста переросла в стычку, в которой пострадал глава местной администрации, он госпитализирован.

КИШИНЕВ, 1 фев - Sputnik. В селе Кирсово произошла крупная драка, в которой пострадал примар населенного пункта Сергей Сапунжи.

По предварительной информации, все началось с акции протеста, произошедшей возле примэрии.

На митинг собралось порядка десяти человек, все они выступали против местных властей, выкрикивая оскорбления в адрес примара и его сына. 

Вскоре сельчане ворвались в здание мэрии, где завязалась драка. В результате инцидента примар Сапунжи получил травмы и был госпитализирован. 

Разнимать людей прибыла полиция. В потасовке приняло участие также около десяти человек. 

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