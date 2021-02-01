Массовая драка в Гагаузии: глава села Кирсово получил сотрясение головного мозга

Акция протеста, которую провели сегодня несколько активистов у здания примэрии села Кирсово, переросла в массовую драку. Травмы получил примар села Сергей Сапунжи.

КОМРАТ, 1 фев – Sputnik, Максим Топал. Протест был организован против размещения в селе Кирсово Центра помощи жертвам семейного насилия.

"Почему этот центр не построили где-то в отдаленном месте, где нет детей? Почему его разместили в здании школы? У агрессора забрали детей, вдруг он напьется, возьмет ружье и захватит школу?" – задается вопросом один из участников протеста.

Участники акции протеста пришли за объяснениями к примару села Сергею Сапунжи. Он призвал протестующих подать обращение в адрес местных властей и официально заявить о своем недовольстве. Призывы написать заявление секретарю совета не возымели своего действия. Во время разговора на повышенных тонах примар обвинил одного из участников протеста Семена Драгана в нападках на него и его семью.

"Вы уже 8 месяцев оскорбляете меня, мою жену, семью. У меня 37 подтверждающих это видео", – сказал примар.

На кадрах, снятых в примэрии, видно, как в какой-то момент в здании началась массовая драка.

На место происшествия прибыл экипаж полиции, которому пришлось применить силу, чтобы разнять участников драки. Часть из них была доставлена в местное отделение полиции.

Травмы различной степени тяжести получили сразу несколько человек, среди которых и примар Сергей Сапунжи. Ему рассек лицо молодой человек в медицинской маске.

Примар села Кирсово в настоящее время находится в приемном отделении комратской районной больницы, где ему оказывают медицинскую помощь. Свое состояние для агентства Sputnik Сергей Сапунжи оценил как удовлетворительное.

В больнице Sputnik рассказали о состоянии здоровья Сергея Сапунжи.

"Ему зашили рану на лбу, сделали компьютерную томографию головного мозга. Она показала, что пострадавший получил сотрясение головного мозга", – сказали в больнице.

Сергея Сапунжи предложили госпитализировать, но он отказался.

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