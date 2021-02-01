В Вулканештах столкнулись легковушка и грузовик с газовой цистерной

Трагедия на дороге унесла жизнь молодого человека, двое пострадавших доставлены в районную больницу.

КОМРАТ, 1 фев - Sputnik, Максим Топал. Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на выезде из города Вулканешты в направлении Кагула.

Около 16.20 вблизи местной автозаправочной станции по невыясненным причинам столкнулись легковой автомобиль марки Volkswagen и грузовик, перевозивший сжиженный газ.

© Photo : предоставлено читателем На месте происшествия.

Последний от сильного удара перевернулся.

К счастью, взрыва не произошло.

Легковой автомобиль оказался сильно поврежден. Его водитель скончался на месте происшествия еще до приезда "скорой помощи". По некоторым данным, погибшему - 18 лет, и он был жителем села Етулия Вулканештского района. Чтобы достать тело водителя из покореженного автомобиля, пришлось вызывать спасателей.

© Photo : предоставлено читателем Искореженная легковушка.

В примэрии Вулканешт отметили, что помимо одного погибшего, в аварии пострадали еще два человека. Их доставили в районную больницу. На момент публикации материала информации об их состоянии нет.

На месте работает полиция. Обстоятельства случившегося выясняются.

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